ابنة سهير البابلي تكشف تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية (فيديو)

توك شو
سهير البابلي
سهير البابلي
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نفت نيفين القرناوي، ابنة الفنانة سهير البابلي، إجراء والدتها لعملية قلب مفتوح، موضحة أن عضلة قلب الفنانة توقفت؛ بسبب هبوط السكر العالي والذي أدى إلى جفاف في الجسد ونقص البروتين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن والدتها بعد توقف عضلة القلب بدأت في الامتناع عن الكلام والأكل والشرب، متابعة: “الطبيب عند الفحص وجد مياه على الرئة ثم جلطة تسببت في توقف عضلة القلب”.

وأكدت أن عضلة القلب تعمل الآن، إضافة إلى أن والدتها موجودة تحت الرعاية في العناية المركزة وتستجيب للعلاج ببركة دعاء الناس، مؤكدة أن درجة وعي “البابلي” جيدة وتتحدث معهم منذ دخول المستشفى.

وأضافت: “في بعض الأحيان يمنحونها مهدئا بسبب انخفاض نسبة الأكسجين والمياه على الرئة وتوقف عضلة القلب، حتى تكون هادئة ويتمكنون من متابعة درجة التحسن، وربنا يكرمنا بدعاء الجمهور”.

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