نصائح من جهاز حماية المستهلك قبل الشراء في فترة “الجمعة البيضاء”

إنطلاقًا من الدور الرقابي والتوعوي للجهاز في فترة تخفيضات #الجمعة_البيضاء

-جهاز حماية المستهلك يُناشد جموع المستهلكين بالإلتزام بالحصول علي حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات.

-ويُهيب الجهاز بجموع "التجار والموردين" ضرورة الإلتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شامل، مع تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في القانون.

جهاز حماية المستهلك معاك في فترة التخفيضات وبيقولك

-تتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

- إحرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض"

- تأكد من تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.