"سياحية عجمان" تشارك في سوق السفر العالمي في لندن

تشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان في معرض سوق السفر العالمي 2021 والذي يعقد في مقر "إكسيل" للمعارض والمؤتمرات في مدينة لندن خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2021.

وتستعرض الدائرة خلال المعرض المزايا البارزة التي توفرها عجمان لزوارها، وآخر التقنيات والحلول والمشاريع والخدمات الذكية، إضافةً إلى الترويج للإمارة كوجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة المحلية والعالمية.

ويعتبر المعرض منبرًا مهمًا للقائمين على صناعة السفر من حول العالم بعد أن عُقد افتراضيًا في عام 2020 جراء تفشّي وباء كورونا حول العالم ؛ ولهذا يعدّ فرصة مهمة للالتقاء وجهًا لوجه مع صنّاع السفر والمؤثّرين والشركاء من حول العالم. هذا وسيتمّ إقامة نسخة افتراضية من المعرض يومي 8 و9 نوفمبر وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المهتمّين بالقطاع للمشاركة من كافة أرجاء العالم.

وتسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان من خلال مشاركتها في المعرض هذا العام إلى التعزيز من مكانتها كوجهة سياحية تستقطب الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم وخاصةً البريطانيين والأوروبيين، من خلال تسليط الضوء على المقوّمات الثقافية والتراثية والسياحية التي تمتلكها إمارة عجمان وتقديم أحدث التقنيات والحلول والخدمات الذكية المتاحة لزوار الإمارة.

وتحقيقًا لخططها التنموية في رفع نسبة التدفقات السياحية إلى الإمارة، تستمر الدائرة بالعمل عن كثب مع كافة المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع صناعة السياحة، كما تشارك في العديد من الأحداث الدولية الكبرى المتعلقة بالسياحة كمعرض بورصة برلين للسفر والسياحة ومعرض سوق السفر العربي في دبي إضافة إلى التعاقد للمشاركة في معارض دولية أخرى ابتداءً من العام القادم.

كما تتعاون الدائرة مع مكاتب تمثيل دولية للوصول إلى الأسواق العالمية مباشرةً؛ فبالإضافة إلى مكاتب التمثيل الموجودة في كل من بريطانيا وروسيا، تتطلع سياحية عجمان إلى دراسة إمكانية توسيع نطاق هذا التمثيل ليشمل أسواق أخرى مصدرة للسياح لتعريف الزوّار من مختلف أنحاء العالم بالموروث السياحي والثقافي والترفيهي الذي تحتضنه إمارة عجمان.

وأعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن تطويرها لعدد من المتاحف الرئيسية في الإمارة شملت متحف عجمان، ومتحف مصفوت،ومتحف المنامة، حيث تعتبر متاحف الإمارة إحدى أهم الوجهات السياحية في الدولة، ويتوافد إليها السياح والزوار من كل مكان.

هذا وكشفت الدائرة عن المميزات والخدمات الجديدة للتطبيق الهاتفي لمتحف عجمان والذي يهدف إلى الترويج للمتحف ومعالمه، وهو مزوّد بتقنيات حديثة كالدليل الصوتي، ودليل الجولة السياحية في أرجاء المتحف، وخريطة تفاعلية للمتحف، وقارئ رمز QR، ومشغّل صوتي،ويعمل بنظام إستشعار الموقع للتعرّف على الأقسام والمواقع المختلفة في المتحف ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة والذي يُستخدم فيالمتاحف.

تأتي هذه الخطوات ضمن أجندة الدائرة الثقافية ومشاريعها الاستراتيجية لدعم التراث ومنها خطة لإنشاء متحف الشعر في المستقبل، وإقامة النشاطات والفعاليات واستقطاب الإستثمارات إلى قطاع الفنون والثقافة الذي يشهد نموًا ملحوظًا على مرّ السنوات.

هذا وأصبحت إمارة عجمان بيئة سياحية جاذبة بفضل النقلة النوعية في مشاريع البنية التحتية الداعمة للقطاع السياحي خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما على صعيد المناطق الأثرية التي رفدت القطاع بنسبة كبيرة من السياح، فضلًا عن مشاريع تطوير المرافق والشواطئ ومواقع التنزه والترفيه.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن مشاركة الدائرة في معرض سوق السفر العالمي، والذي يعتبر منصة مثالية لإلقاء الضوء على التطورات المتسارعة على قطاع السياحة في عجمان، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي للإمارة من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المحلية والدولية بهدف زيادة الوعي بالمنتج السياحي الذي تقدّمه عجمان لجذب عدد أكبر من السياح من مختلف أنحاء العالم، علاوةً على إطلاق المزيد من المشاريع والخدمات السياحية الجديدة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، والتي ستساهم بشكل حيوي في تنمية قطاع السياحة في الإمارة.

وأوضح الجزيري أن دائرة التنمية السياحية في عجمان حقّقت نقلات نوعية في مجال الخدمات السياحية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق رؤية إمارة عجمان 2021، وتتطلع الدائرة من خلال الحلول الذكية والمبادرات والأنشطة والفعاليات التي تقدّمها إلى توفير تجربة سياحية فريدة ونوعية للسياح والزوّار بما يسهم في تخطّي توقعاتهم وتحقيق راحتهم وسعادتهم.

ويشارك في منصة دائرة التنمية السياحية في المعرض عدد من الشركاء الاستراتيجيين الذين يسعون من خلال مشاركتها إلى تحقيق الأهداف والترويج لإمارة عجمان محليًا ودوليًا كوجهة سياحية مميزة.