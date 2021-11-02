عاجل من منتدى رجال الأعمال العرب بالصين بشأن دعوة المواطنين لتخزين الغذاء

عربي ودولي
الصين
الصين
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أصدر منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، توضيحا بشأن دعوة وزارة التجارة المواطنين لتخزين الاحتياجات من المواد الضرورية الأساسية.

وأفاد المنتدى، بأن “وزارة التجارة الصينية عاودت نشر تصريح آخر يوضح ويدعو إلى عدم الذهاب بعيدًا في التفسيرات والتأويلات، وأن القرار يخص البؤر التي ظهرت بها بعض حالات المصابة بوباء كوفيد-19 وتم إغلاقها خلال اليومين الماضيين.”

وتابع: “وعليه ينفي منتدى رجال الأعمال العرب في الصين كل تلك الشائعات، بما فيها وجود موجات الشراء والتخزين للمواد الغذائية، ويود أن يطمئن كافة رجال الأعمال والمهتمين والمتابعين للشأن الصيني، كما يدعوا كافة الوسائل الإعلامية إلى التريث والتأكد من المصادر الرسمية”.

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