غرفة عجمان تبحث التعاون مع جورجيا

بحث المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين جورجيا وإمارة عجمان، من خلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة للجانبين.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في الغرفة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين جورجيا وإمارة عجمان، كما تم طرح الفرص الاستثمارية الحالية التي يمكن استثمارها والاستفادة منها.

وبحث الجانبان آليات المشاركة في المعارض والفعاليات المشتركة، وأجندة تبادل الزيارات والوفود وعقد اللقاءات المشتركة. كما اتفق الجانبان على ضرورة التعاون في تبادل المعلومات والاحصائيات الداعمة لتوجهات الطرفين.

وأكد سعادة عبد الله المويجعي، أن المرحلة الحالية في دولة الإمارات تشهد نشاطًا كبيرًا بمجال الشراكات والتعاون التجاري بين الدول خاصة مع وجود فعاليات كبرى مثل "إكسبو2020 دبي" الذي يقدم منصة مثالية للجهات لتعزيز شراكاتها وتوسيع شبكة علاقاتها مع مختلف دول وأسواق العالم موضحًا أن البيئة الإقتصادية في الإمارات محفزة جدًا لبناء شراكات جديدة من شأنها فتح أسواق مختلفة لمنتجات إمارة عجمان والترويج لها بشكل أوسع.

وأضاف " تعمل غرفة تجارة وصناعة عجمان بشكل مستمر وحثيث على ترسيخ شراكاتها مع مختلف الدول، والبحث عن فرص متجددة تدعم تقديم الاستفادة القصوى لأعضاء الغرفة من الشركات والمصانع وزيادة حجم التبادل التجاري، عبر الاستفادة من الدعم اللامحدود وجهود القيادة الرشيدة لتوفير المقومات اللازمة لبنية تحتية اقتصادية متكاملة لإمارة عجمان، والتي تعزز بدورها من تنافسية اقتصاد الإمارة وتدعم ريادته بمختلف المجالات".