"غرفة الشارقة" وكازاخستان تبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين إمارة الشارقة وجمهورية كازاخستان وفتح آفاق الشراكات بين مجتمع الأعمال والمستثمرين من الجانبين للإستفادة من الفرص الإستثمارية الواعدة ولا سيما في قطاعات السياحة والصناعة والبنية التحتية وتقديم التسهيلات للمستثمرين وقطاع الأعمال في كل من إمارة الشارقة وجمهورية كازاخستان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مؤخرًا بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة مليكا بيكتوروفا نائب عمدة مدينة نور السلطان وبحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالغرفة وذلك على هامش مشاركة الغرفة في فعاليات منتدى "نور سلطان للاستثمار والسياحة" الذي نظمه مكتب استثمر نور سلطان في الجناح الوطني لجمهورية كازاخستان بمعرض "إكسبو 2020 دبي".

وأشاد سعادة عبد الله سلطان العويس بالعلاقات المتنامية بين الشارقة وكازاخستان والتي توفر مناخًا مؤاتيًا لبذل المزيد من الجهود لدفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين نحو مزيد من الإزدهار وتعزيز الإستثمار المتبادل في قطاعات جديدة والإستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم مصالح مجتمع الأعمال لدى الطرفين مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في دعم أواصر التعاون الإستثماري بين الشارقة وكازاخستان بما ينسجم مع إستراتيجية الغرفة الهادفة إلى تسهيل إزدهار قطاعات الأعمال وتعزيز قدراتها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الرسمية في كازاخستان ذات الشأن الإقتصادي لتكريس أفضل الممارسات الإقتصادية والتنموية وزيادة معدلات التبادل التجاري وتنشيط عملية الإستثمارات المتبادلة بين الجانبين ولا سيما في ظل تنامي تدفق الإستثمارات من الإمارات إلى كازاخستان والتي بلغ في الفترة من 2005 حتى 2020 / 2.4 مليار دولار /.

وأكد سعادة العويس أن مشاركة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في منتدى "نور سلطان للإستثمار والسياحة" يأتي في إطار حرصها على تطوير وتنمية علاقاتها مع مختلف دول العالم واكتشاف مجالات التعاون التجاري وفرص الاستثمار المتبادل التي تخدم مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة وتعزز حضوره في مختلف الأسواق العالمية داعيًا رجال الأعمال الكازاخستانيين إلى الإستثمار في الشارقة والإستفادة من إمتيازاتها الصناعية والتجارية الرائدة في المنطقة وبوصفها مركزًا رئيسيًا لتصدير السلع والبضائع وكذلك إستثمار الفرص المجزية المتاحة فيها والمزايا التي توفرها غرفة الشارقة للمستثمرين الأجانب والمبادرات المبتكرة التي تنفذها الغرفة لدعم مجالات العمل الاقتصادي والإبتكار فيه مواكبة بذلك خطة إمارة الشارقة التي جعلت منها أفضل بيئة حاضنة للأعمال وجاذبة للإستثمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

بدورها ثمنت سعادة مليكا بيكتوروفا حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي مع كازاخستان معتبرةً أن هذا اللقاء يمثل خطوة في الإتجاه الصحيح نحو علاقات ثنائية أكثر قوة وتميزًا في مجالات متنوعة تعزز خلاله الشراكة الاقتصادية وتنمي روابط مجتمعي الأعمال في البلدين مستعرضةً الفرص الاستثمارية المتنوعة في كازاخستان بشكل عام ومدينة نور السلطان بشكل خاص ولا سيما في مجال الصناعة والبنية التحتية لافتةً إلى رغبة مجتمع الأعمال في جمهورية كازاخستان في الإستفادة من خبرات إمارة الشارقة التي باتت نموذجًا عالميًا للأعمال ومدينة رائدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في عالم الأعمال.

يشار إلى ان غرفة تجارة وصناعة الشارقة سجلت حضورا متميزا في منتدى "نور سلطان للإستثمار والسياحة" الذي شهد عقد عدد من الجلسات الحوارية حول فرص الإستثمار في مدينة نور سلطان الكازاخستانية ومجالات التعاون الإقتصادي بين الإمارات وكازاخستان.