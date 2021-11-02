الجزائر تستهدف زيادة حصتها في سوق الغاز الأوروبية إلى أكثر من 30%



نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله اليوم الثلاثاء إن الجزائر تسعى لزيادة حصتها في سوق الغاز الأوروبية إلى أكثر من الحصة الحالية البالغة 30%.

وقالت الوكالة إن عرقاب شدد "على طموح البلاد لتعزيز تواجدها في هذه السوق بشكل أكبر من خلال اقتراح كميات إضافية."

وكانت قد أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية اليوم أن صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت 24 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول، ارتفاعا من 15 مليار دولار قبل عام.

أضافت الوزارة أن إنتاج الجزائر من النفط والغاز ارتفع 15% في الأشهر التسعة الأولى من السنة ليصل إلى نحو 121 مليون طن من المكافئ النفطي، منها أكثر من 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.