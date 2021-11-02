وسط موسم قوي للأرباح..مؤشرات وول ستريت تصل لمستويات قياسية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة اليوم الثلاثاء مع تزايد الاقبال على الأسهم وسط موسم قوي لأرباح الشركات بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وصعدت أسهم Pfizer أكثر من 4% بعد أن قالت شركة صناعة الأدوية إنها تتوقع أن تصل مبيعاتها هذا العام من لقاح كورونا، الذي طورته مع شريكتها الألمانية بيونتيك، إلى 36 مليار دولار.

وفي المجمل، جاءت أرباح الشركات الأميركية للربع الثالث حتى الآن أفضل من المتوقع مع تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي17.30 نقطة، أو 0.38%، لينهي الجلسة عند 4631.05 نقطة في  حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 53.69 نقطة، أو 0.34%،  ليغلق عند 15649.60 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 139.25 نقطة، أو 0.39%، إلى 36053.09 نقطة.

وأثناء الجلسة، سجلت المؤشرات الثلاثة جميعها مستويات قياسية مرتفعة خلال التعاملات.

كيف سيتفاعل السوق مع اجتماع الفدرالي وأوبك+؟

تتعلق أنظار الأسواق حاليا على قرار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي والمؤتمر الذي سيعقدة رئيس البنك جيروم باول، والذي من المتوقع أن يقلص فيه الفدرالي برنامج شراء الأصول بـ15 مليار دولار مقسمة إلى 10 مليارات دولار سندات خزانة و5 مليارات دولار من الأوراق مالية المدعومة بالرهن العقاري.

كما أن اجتماع منظمة أوبك+ محط الأنظار بعد التدخل الصيني ببيع جزءا من مخزونات الديزل والغازولين في أسواقها.

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