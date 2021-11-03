بايرن ميونيخ يتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني رسميا إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 5 - 2 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة والتي شهدت أيضا فوز برشلونة على دينامو كييف 1 - صفر.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 26، وأضاف سيرج نابري الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم سجل بنفيكا هدفا قلص به الفارق عن طريق فيليبي موراتو في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 2 - 1.

وفي الشوط الثاني، سجل ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 49 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 61، ثم أضاف داروين نونيز الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 74 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي هدفه الثالث (هاتريك) والخامس لبايرن في الدقيقة 84.

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء لبايرن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل رسميا لدور الستة عشر بغض النظر عن نتائج آخر جولتين، فيما توقف رصيد بنفيكا عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، انتزع برشلونة الإسباني فوزا صعبا على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 1 - صفر.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنسوماني فاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.



