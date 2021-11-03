شيرين رضا: "قمر 14" يعتمد على لغة العيون

شيرين رضا: "قمر 14" يعتمد على لغة العيون

الفجر الفني
قمر ١٤
قمر ١٤
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قالت الفنانة شيرين رضا، إنها سعدت بهذا الإقبال والحماس لمتابعة فيلم، قمر 14 لأنه جديد من نوعه، فهو يقدم في إطار اجتماعي رومانسي 5 حكايات مختلفة حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم.

وأضافت في تصريحات صحفية: تلخص أحداث الفيلم 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر، وأرى أنه من الصعب أن توصل للناس ما الذي تريد أن تقوله بعينيك وتعبيرات وجهك، وهي في العادة تكون أصعب من الكلام.

وأوضحت أنه نم السهل أن تتحدث وأن تقول ما تريد أن تعبر عنه، ولكن من الصعب أن يُقال ذلك بالعيون وبالحركة دون كلام، وأنا أحب الأمور الصعبة.

قمر 14 فيلم مسلسل منوعات سينما
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