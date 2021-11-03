ننفرد بنشر صورة قاتل حماته وزوجته في الفيوم

حوادث
قاتل زوجته وحماته
قاتل زوجته وحماته في الفيوم
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حصلت بوابة "الفجر"، على صورة المسجل خطر الذي قتل زوجته وحماته، بعدما أطلق عليهم النيران بعد مشاجرة داخل منزلهم في منطقة منشأة عبدالله والدائري بمحافظة الفيوم.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بقيام عاطل باحتجاز زوجته ومحاولة قتلها.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برئاسة مدير الأمن والحماية المدنية وقوات الأمن المركزي، لمكان الحادث وتم فرض كردون أمني حول المنزل والمكان في محاولة لإنقاذ السيدة.

وكانت انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلومات عن ذبح عاطل لزوجته على طريق مدخل قرية منشأة عبدالله.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وتبين أنه احتجزها داخل المنزل في محاولة للتخلص منها. وعقب إطلاق النيرن تبين قتل حماته وزوجته.

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