عاجل.. أنباء عن تسبب سفاح الإسماعيلية في قتل شخص آخر

تداولت أنباء بشأن وفاة الضحية الثانية في جريمة سفاح الإسماعيلية، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية، حيث كان الضحية الثانية مصاب بجرح قطعي خلف الرقبة وآخر في اليد، بعد تصديه للسفاح، الذي كان قتل ضحيته الأولى عن طريق ذبحه والسير برأسه في الشارع أمام المارة.

وأقدم شاب حاملا ساطور على ذبح شخص يدعى أحمد دياب، محاولًا بأقصى جهده -بعد مصرع القتيل أرضا- فصل رأسه عن جسده، في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع من الجميع في شارع طنطا والبحري في الإسماعيلية أمس، ليتجول بها لاحقا في الشارع، وسط حالة ذهول انتابت القاصي والداني.

وكانت قالت وزارة الداخلية، في بيان، أنها تمكنت من القبض على مهتز نفسيًا في الإسماعيلية، وذلك بتهمة التعدي بالساطور على عامل، ما أدى إلى فصل رأسه عن جسده، وكان يهذى بكلمات غير مفهومة.

وأكدت أن المتهم كان يعمل في محل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه.

ومن جانبه، قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام فتح تحقيق عاجل في الجريمة التي ارتكبت في الطريق العام، مؤكدًا أن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى مسرح الحادث لمناظرة الجثمان، وأنها سوف تعلن ما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.