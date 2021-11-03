عاجل.. أنباء عن تسبب سفاح الإسماعيلية في قتل شخص آخر

حوادث
من واقعة سفاح الإسماعيلية
من واقعة سفاح الإسماعيلية
Advertisements

تداولت أنباء بشأن وفاة الضحية الثانية في جريمة سفاح الإسماعيلية، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية، حيث كان الضحية الثانية مصاب بجرح قطعي خلف الرقبة وآخر في اليد، بعد تصديه للسفاح، الذي كان قتل ضحيته الأولى عن طريق ذبحه والسير برأسه في الشارع أمام المارة.

وأقدم شاب حاملا ساطور على ذبح شخص يدعى أحمد دياب، محاولًا بأقصى جهده -بعد مصرع القتيل أرضا- فصل رأسه عن جسده، في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع من الجميع في شارع طنطا والبحري في الإسماعيلية أمس، ليتجول بها لاحقا في الشارع، وسط حالة ذهول انتابت القاصي والداني. 

وكانت قالت وزارة الداخلية، في بيان، أنها تمكنت من القبض على مهتز نفسيًا في الإسماعيلية، وذلك بتهمة التعدي بالساطور على عامل، ما أدى إلى فصل رأسه عن جسده، وكان يهذى بكلمات غير مفهومة.

وأكدت أن المتهم كان يعمل في محل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه.

ومن جانبه، قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام فتح تحقيق عاجل في الجريمة التي ارتكبت في الطريق العام، مؤكدًا أن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى مسرح الحادث لمناظرة الجثمان، وأنها سوف تعلن ما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.

سفاح الإسماعيلية الفجر جريمة الاسماعيلية بوابة الفجر سفاح الاسماعيلية يقتل اثنين وفاة الضحية الثانية لسفاح الاسماعيلية

مواد متعلقة

للمرافعة.. تأجيل أولي جلسات إعادة محاكمة متهمين بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"

حسين الجسمي يقترب من تحقيق 10 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "دق القلب"

تغريم وريث "سامسونج" 60 ألف دولار لتناوله عقارا "محظورا" كان سبب وفاة مايكل جاكسون

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة.. برلمانيون يثمنون قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ

عشرات الجرحى في انفجار غاز بروسيا

قتلى وجرحى فى إطلاق نار بولاية أيداهو الأمريكية

عشرات القتلى في هجوم مسلح على أحد المساجد بنيجيريا
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن تسبب سفاح الإسماعيلية في قتل شخص آخر

بعد التعادل أمام أتالانتا.. قرار عاجل من إدارة مانشستر يونايتد تجاه سولشاير

الصحة: تسجيل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و58 حالة وفاة

حقيقة وفاة ثاني شخص على يد سفاح الإسماعيلية

الكشف خيانة نجم برشلونة لـ "ميسي"!

عاجل.. حالة سهير البابلي حرجة.. وأنباء عن توقف بعض أجهزة جسمها

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الأربعاء

عاجل.. طلبت الطلاق فحرق عائلتها في كفر الشيخ