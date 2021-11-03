عاجل.. طلبت الطلاق فحرق عائلتها في كفر الشيخ

حوادث
قوات شرطة - أرشيفية
قوات شرطة - أرشيفية
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة إلقاء مادة حارقة على 4 أشخاص بمنزلهم بكفر الشيخ إثر خلافات عائلية بينهم وأحد الأشخاص، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي مركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول كل من أحد الأشخاص، زوجته، نجلتيهما - جميعهم مقيمين بدائرة المركز مصابين بحروق متفرقة بالجسم إثر إلقاء مادة حارقة عليهم.

بالانتقال والفحص وسؤالهم اتهموا زوج إحدى نجلتيهما (ترزى- مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهم بسكب مادة حارقة "ماء نار" عليهم أثناء تواجدهم بمنزلهم مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها بسبب وجود خلافات زوجيه بينه وبين نجلتيهما، وإقامتها طرف والديها على إثر تلك الخلافات وطلبها الطلاق ورفضه ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وزارة الداخلية كفر الشيخ شخص يحرق عائلة زوجته الأمن الفجر

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