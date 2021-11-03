بألوان مبهجة.. عبير صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة عبير صبرى، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت عبير صبري بإطلالة جذابة مرتدية فستانا مكشوفا بألوان مبهجة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن الفنانة عبير صبرى، تنتظر طرح فيلم "ليلة العيد" خلال الفترة المقبلة بعدما انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، وتجسد في أحداث الفيلم دور سيدة منتقبة من حارة شعبية، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وهنادى مهنى، ومحمد لطفى، ونهى صالح، ومايان السيد، وعارفة عبد الرسول.

