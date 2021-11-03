مقتل 11 شخصا في انهيار أرضي بجنوب كولومبيا

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انهيار أرضي بجنوب
انهيار أرضي بجنوب كولومبيا
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ذكرت وكالة الإغاثة من الكوارث في كولومبيا أن 11 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي بإقليم نارينو القريب من الحدود مع الإكوادور، وأن عشرات آخرين أصيبوا أو فقدوا.

وقالت الوكالة في رسالة عبر «تويتر» أمس الثلاثاء إن الانهيار الأرضي الذي أعقب هطول أمطار غزيرة وقع في بلدية ماياما الريفية ودمر مبنيين.

وأضافت أن الانهيار الأرضي خلف كذلك عشرة مصابين، فيما لا يزال نحو 15 إلى 20 في عداد المفقودين.

وعُلقت عمليات الإنقاذ لاحتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية بسبب الأمطار على أن تستأنف صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

والانهيارات الأرضية إشاعة في كولومبيا ذات الطبيعة الجبلية، وخاصة خلال موسم الأمطار وفي المناطق التي تُبنى فيها مساكن عشوائية وطرق ضيقة على سفوح تلال الأنديز التي أزيلت منها الغابات.


 

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