"أمن وحماية المعلومات" كتاب جديد في الأسواق

انتهى الكاتب سعيد جبر، من كتابه أمن وحماية المعلومات، والذي يتناول فيه شرح تفصيلي لمصطلح القرصنة، وطرق حماية المعلومات وتجنب الوقوع فريسة للقراصنة.

وصرح سعيد جبر بأن القرصنة هي فن حل المشكلات الإبداعي، سوا كان ذلك يعني إيجاد حل غير تقليدي لمشكلة صعبة أو استغلال الثغرات في البرمجة غير الدقيقة، كثير من الناس يطلقون علي نفسهم قراصنة، لكن القليل منهم لديهم الأساس التقني القوي اللازم لدفع الظرف بالفعل.

واوضح سعيد جبر الطريقة التي تعمل بها تقنيات القراصنة الغامضة بالفعل لمشاركة فن وعلم القرصنة بطريقة يمكن للجميع الوصول إليها، مشيرا إلى أن الاصدار الثاني يقدم أساسيات برمجة لغة سي من منظور الهاكر.

واضاف سعيد جبر أن كل ذلك دون تعديل نظام Linux المضمن بيئة برمجة وتصحيح كامل لنظام LIVECD يوفر قرص التشغيل الحالي، استخدمه لمتابعة امثلة الكتاب اثناء ملء الفجوات في معرفتك واستكشاف تقنيات القرصنة.

وتابع سعيد جبر أن الكتاب سوف يمد القاريء بمعلومات برمجية مفيدة منها الحصول علي رمز تصحيح الأخطاء، وتجاوز الحماية، واستغلال نقاط الضعف في التشفير، وربما حتي اختراع مآثر جديدة.



وأكد سعيد جبر أن الكتاب يحتوي على المزيد من الفوائد منها لغة التجميع ونصوص الشل c برمجة أجهزة الكمبيوتر باستخدام لغة اتلاف ذاكرة النظام لتشغيل تعليمات برمجية عشوائية باستخدام فائض المخزن المؤقت وسلاسل التنسيق، وفحص سجلات المعالج وذاكرة النظام باستخدام مصحح الأخطاء للحصول علي فهم حقيقي لما يحدث، وتجاوز الاجراءات الامنية الشائعة.