علي بدرخان رئيسا للجنة قراءة السيناريوهات بـ" القومي للسينما"

الفجر الفني
علي بدرخان
علي بدرخان
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أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز اول اجتماع للجنة قراءة السيناريوهات بالإدارة العامة للانتاج باشراف السيناريست مجدي الشحري.

 

ويرأس لجنة قراءة السيناريوهات  المخرج الكبير علي بدرخان وعضوية كل من السيناريست الدكتور اشرف محمد ومهندس الديكور فوزي العوامري والمخرج سامي رافع والسيناريست محمود خليل.

 

يذكر أن المركز القومي للسينما يستقبل حاليًا السيناريوهات الجديدة لكل من الأفلام تسجيلية والروائية القصيرة والتحريك والتجريبية لعرضها على لجنة القراءة لتنفيذها في خطة الإنتاج الجديدة للمركز القومي للسينما، على أن يتم تقديم عدد خمس نسخ لكل سيناريو وتسليمهم بمقر الإدارة العامة للإنتاج بأستوديو الأهرام.

 

 

علي بدرخان القومي للسينما افلام سينما
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