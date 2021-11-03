حابي للنشر والتوزيع الراعي الرسمي للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

الفجر الفني
الروائي محمد إبراهيم
الروائي محمد إبراهيم طعيمة
Advertisements

 

تعاقد الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة مدير عام النشر في دار حابي مع الكاتب الصحفي هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، على أن تقوم دار حابي بدعم المهرجان وطباعة الكتب العلمية والتعليمية التي سيتم توزيعها بالمجان على الفنانين والضيوف المشاركين بالمهرجان.
 

كما تم الاتفاق على طباعة النصوص الفائزة في مسابقة الدكتور حسن عطية - للتأليف المسرحي لأفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي.


ومن المقرر أن تقام الدورة السادسة من المهرجان في مدينة الأقصر بصعيد مصر، خلال شهر فبراير المقبل.

روائي حابي للنشر والتوزيع اخبار ثقافة كاتب
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن تسبب سفاح الإسماعيلية في قتل شخص آخر

في هذه الحالة.. لا مسؤولية جنائية على سفاح الإسماعيلية

بعد التعادل أمام أتالانتا.. قرار عاجل من إدارة مانشستر يونايتد تجاه سولشاير

أكرم حسني يلقن ويجز درسًا في الاحترام.. والجمهور للأخير: "إحنا اللي عملناك" (فيديو)

عبد الحفيظ يظهر العين الحمرا لنجم الأهلي

غموض موقف راموس في باريس سان جيرمان

متى تسمح السعودية بعودة المعتمرين المصريين؟

موسيماني يستقر على ثلاثي وسط الأهلي أمام الزمالك