حابي للنشر والتوزيع الراعي الرسمي للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

تعاقد الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة مدير عام النشر في دار حابي مع الكاتب الصحفي هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، على أن تقوم دار حابي بدعم المهرجان وطباعة الكتب العلمية والتعليمية التي سيتم توزيعها بالمجان على الفنانين والضيوف المشاركين بالمهرجان.



كما تم الاتفاق على طباعة النصوص الفائزة في مسابقة الدكتور حسن عطية - للتأليف المسرحي لأفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي.



ومن المقرر أن تقام الدورة السادسة من المهرجان في مدينة الأقصر بصعيد مصر، خلال شهر فبراير المقبل.