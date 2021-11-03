الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. وتكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

أصدرت الأرصاد لجوية بيانا تفصيليا مهما يكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق الثالث من نوفمبر لعام 2021 ميلاديا، محذرة من تعرض البلاد لظاهرة في الصباح الباكر وعلى السائقين توخي الحذر.

توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، توقعت الأرصد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



ظاهرة الشبورة المائية

وحذرت الأرصد الجوية من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ناصحة بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور،

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يسود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة فترات متقطعة.



درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.