أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-11-2021 بالسوق المحلي

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-11-2021 بالسوق المحلية حيث سجلت 23 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء إلى25-30 جنيهًا للكيلو، فيما أسعار الدجاج البلدى سجلت 38 جنيهًا، والساسو 36 جنيهًا للكيلو، وبلغ البانيه 70 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأوراك 34 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت والرومي اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم حول 11 و13 جنيهًا، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو،

وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولارقبل توقف التصدير فى 2006.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم 44 جنيهًا للطبق الأبيض، وسجلت أسعار البيض البلدى 52 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 45 جنيهًا للطبق، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم حول 44 و45 جنيهًا، وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بأن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

بورصة البيض اليوم

وتراوحت بورصة البيض اليوم بين 44 و52 جنيهًا، وتبلغ طاقة المزارع حاليًا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

وتتضمن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، حسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.