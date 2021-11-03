أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 3-11-2021 بسوق العبور

الاقتصاد
الخضراوات- ارشيفية
الخضراوات- ارشيفية
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استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-11-2021 في سوق العبور، وجاءت اسعار الخضراوات اليوم في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

رتقال بلدى 2 – 3 جنيها للكيلو

برتقال صيفي 6 – 9 جنيها للكيلو

عنب كرمسن 9-15 جنيها

عنب أحمر رومي 6-9 جنيها

تفاح جولدن 17 – 19 جنيها للكيلو

تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها

تفاح سورى لبنانى 12 – 18 جنيها للكيلو

بلح سماني 3-4 جنيها

بلح زغلول 4-7جنيها

بلح رملي 5-8 جنيها

بلح سلمي 10_20 جنيها

بلح بارحي 15-25 جنيها

بلح سيوي 20 جنيها

تين برشومي7-13 جنيها

جوافة 4 - 7 جنيهات

رمان 5-8  جنيها

الكانتلوب 4-8  جنيها

كاكا 9 – 13  جنيها

مانجو عويس 19-25جنيها

المانجو بلدى  9-15 جنيها للكيلو

مانجو فص 20-30جنيها

مانجو دبشة 9-15 جنيها

مانجو زبدية 14-20 جنيها.

مانجو كيت 15-20 جنيها

مانجو كنت 15-20 جنيها

المانجو فونس 15-35 جنيها

مانجو صديقة 19-25 جنيها

مانجو جولك 8-18 جنيها

مانجو سكري 15-21 جنيها

مانجو بيض العجل 9-15 جنيها

مانجو سنارة 9-15 جنيها

مانجو فجر كلان 15-20 جنيها

مانجو تومي 15-20 جنيها.

 

 

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