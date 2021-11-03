ارتفاع صادرات مصر من الألومنيوم بنسبة 47% خلال 9 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من "الألومنيوم ومصنوعاته" خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 47 بالمائة، لتسجل ما قيمته 567 مليون دولار، مقابل 386 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن مصر صدرت "ألومنيوم ومصنوعاته" خلال 9 أشهر لنحو 73 دولة منها 17 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي، اليوم الثلاثاء.

وتضمنت قائمة الدول المستوردة كلا من (جيبوتي-روسيا الاتحادية-ساحل العاج-كولومبيا-اتحاد ماليزيا ملايو سابقا-ملاوي -جنوب إفريقيا-هونج كونج-السنغال-الأرجنتين-سيراليون-بيرو-الكونغو برازفيل-تايلاند -الهند-جنوب السودان-أنجولا كابيندا-غينيا).

وأضاف التقرير، أن نحو 7 دول استحوذت على 73.8 بالمائة من إجمالي صادرات الألمنيوم المصري تصدرها إيطاليا، والتى استحوذت على 43.6 بالمائة من إجمالي الصادرات بما قيمته 247.485 مليون دولار.

وتلاها في المرتبة الثانية إسبانيا، مستحوذة على 6.8 بالمائة بما قيمته 38.807 مليون دولار، ثم ألمانيا الاتحادية" بقيمة 30.807 مليون دولار.

وأشار، إلى أن صادرات مصر من ألومنيوم ومصنوعاته خلال 9 أشهر إلى المغرب بلغت 30.087 مليون دولار، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 29.500 مليون دولار، تلاها ليبيا بما قيمته 28.109 مليون دولار.

وجاءت فرنسا، في المرتبة السابعة بنحو14.912 مليون دولار، تليها الصين الشعبية بنحو 14.550 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من ألومنيوم ومصنوعاته إلى السودان نحو 11.473 مليون دولار.