سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 84.34 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الثلاثاء بواقع 1.37 دولار؛ ليصل إلى 84.34 دولار، مقابل 82.97 دولار للبرميل يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفع خام برنت القياسي أمس سنتًا واحدًا؛ ليصل إلى مستوى 84.72 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بواقع 14 سنتًا عند 83.91 دولار للبرميل.

على صعيد تداولات اليوم الأربعاء، هبطت أسعار النفط العالمية قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بارتفاعها، وفي ترقب اجتماع "أوبك+" الخميس المُقبل؛ لتقييم سياسة الإنتاج الحالية.

وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها وكالة رويترز، إن أسعار الخام تتراجع بفعل زيادة الضغط على أوبك لزيادة الإنتاج، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقود دعوات الاقتصادات الكبرى بزيادة الإنتاج لدى المجموعة بما يتجاوز المستويات المتفق عليها.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير خلال تعاملات اليوم بنحو 1.2% عند مستوى 83.70 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.6% وصولًا إلى 82.56 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات النفط 3.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر الماضي، فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقت لاحق اليوم.