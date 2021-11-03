أيمن الجميل: تشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات يدعم الصناعة الوطنية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة ومراجعة المجلس، خطوة مهمة على طريق تنفيذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي ذات البعد الوطنى الرامية إلى تطوير وحماية الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا ودعم الصناعات الوسيطة ومدخلات الإنتاج المحلية، بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل جديدة وإقامة مناطق صناعية في مختلف أنحاء الجمهورية وزيادة الصادرات وعودة الصناعات المصرية المتكاملة بقوة إلى الأسواق العربية والأفريقية ومختلف دول العالم، وفى الوقت نفسه تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدى والموازنة العامة.



وأضاف أيمن الجميل،أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بالصناعة المصرية وتطويرها تقوم على تعميق التصنيع المحلى بخطوات متسارعة تتناسب مع الطفرة في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة والمناطق والمجمعات الصناعية في المحافظات، وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى فى ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية فى كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

وأشار أيمن الجميل إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات، يدعم كثيرا مشروعات الاستثمار الصناعي الحكومية بمشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى العمل على إتاحة كافة فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة أمام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي، والتنسيق مع المستثمرين في مجال الصناعة؛ للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.



وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن استراتيجية الرئيس السيسي لتعميق المنتج الصناعى المصرى وترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، حققت نجاحا باهرا حتى الآن، خاصة قطاع الملابس الجاهزة الذى إنخفضت وارداته بنسبة 24%، حيث سجلت 414 مليون دولار مقارنة بنحو 544 مليون دولار خلال عام 2019، وسجلت واردات الصناعات اليدوية نسبة إنخفاض بلغت 21 %، حيث سجلت 317 مليون دولار مقارنة بـنحو401 مليون دولار خلال عام 2019، وحققت واردات منتجات قطاع الجلود والاحذية نسبة انخفاض بلغت 20 %، حيث سجلت 162مليون دولار مقارنة بـ202 مليون دولار خلال عام2019 .



وأوضح أيمن الجميل أن الصناعة المصرية تحقق تقدما ملموسا وفق استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى لترشيد الواردات وتعميق المكون المحلى في الصناعة، ولا سيما بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما ساهم في خروج الاقتصاد المصرى من ازمة كورونا وتحقيق معدل نمو 3.6% وهو ثانى أعلى معدل نمو في العالم، وزيادة الصادرات المصرية بصورة واضحة، مشيرا إلى 5 دول إستحوذت أسواقها على 35.6% من اجمالى الصادرات المصرية، شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و882 مليون دولا، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و556 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و700 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دولار وايطاليا بقيمة مليار و268 مليون دولار.