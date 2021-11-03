أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-11-2021 في مصر

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أسعار الذهب
أسعار الذهب
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أسعار الذهب، تحرص بوابة "الفجر الإلكترونية" على تقديم العديد من الخدمات لمتابعيها وقرائها الأعزاء، والتي يزيد البحث عليها قبل الكثيرين، وعلى رأسها أسعار مواد البناء والخضروات والفاكهة والحديد والأسمنت وغيرها.

 

أسعار الذهب

 

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارستقرارا في التعاملات، رغم ما شهدته يوم امس الثلاثاء من تراجع بلغ 3 جنيهات، متأثرة بتراجع الأسعار في تعاملات البورصة العالمية عند 1789 دولارا للأوقية الواحدة.

 

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-11-2021 في السطور التالية: 

 

أسعار الذهب ب اليوم  في مصر

 

أسعار الذهب عيار 14 يسجل 523 جنيهًا.

 

أسعار الذهب عيار 18 بلغت 669 جنيهًا.

 

أسعار الذهب عيار 21 بـ781 جنيهًا.

 

أسعار الذهب عيار 24 سجلت 891 جنيهًا.

 

أسعار سبائك الذهب

 

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 3905 جنيهات.

 

سبيكة الذهب الـ10 جرامات سجلت 7.810 جنيه.

 

سبيكة الذهب الـ20 جراما نحو 15620 جنيه.

 

فيما وصل سعر الجنيه الذهب الـ8 جرامات إلى 6306 جنيهات.

 

 

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