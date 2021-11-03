الإمارات تتعهد باستثمار مليار دولار لدعم مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"

تعهدت دولة الإمارات باستثمار قيمته مليار دولار (3.67 مليار درهم) لدعم مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي تم الإعلان عنها أمس.

جاء إطلاق هذه المبادرة خلال القمة المنعقدة على مستوى القادة ثاني أيام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP 26)، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 30 دولة، حسب بيان صحفي.

وتهدف المبادرة إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخيًا على مدى الأعوام الخمس المقبلة، حيث تعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة.



وتسعى المبادرة إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع.

وحظيت مبادرة "الابتكار الزراعي المناخي" بدعم عالمي كبير من أكثر من 30 دولة مع انضمام أذربيجان وكندا والمملكة المتحدة إليها مؤخرًا، بالإضافة إلى 48 وكالة غير حكومية.

ويسعى المشاركون في مبادرة "الابتكار الزراعي" إلى تشجيع القطاعين العام والخاص على زيادة الاستثمار في ابتكار أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخيًا، وتسريع وتيرة العمل المناخي في جميع البلدان.



ويلتزم المشاركون في المبادرة في زيادة استثماراتهم في برامج دعم الابتكار في القطاع الزراعي بشكل كبير في عام 2025 مقارنة بحجم استثماراتها في عام 2020.

و أكد وزراء في 8 أكتوبرتشرين الأول 2021 أن مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تأتي تتويجًا للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلًا مشرقًا.

وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي تقدم دعوة مفتوحة إلى العالم للتعاون معنا لإيجاد حلول عملية والاستفادة من علاقاتنا الدولية ومد جسور التعاون وخلق فرص للنمو الاقتصادي.