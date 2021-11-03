وزيرة الصناعة: إصدار 721 شهادة بإجمالي مساندة مليار و788 مليون جنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 721 شهادة لعدد 700 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت مليار و788 مليون جنيه وبصافي مليار و625 مليون جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز،  وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة السداد الفورى للمصدرين.

وأوضحت الوزيرة أن اتاحة هذه المستحقات المالية يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فورًا، بدلًا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

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