تخفيضات الجمعة البيضاء2021.. 4 نصائح من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

ينتظر المواطنين عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء لشراء السلع والمستلزمات بأسعار مذهلة، ومن هنا كشف جهاز حماية المستهلك المستهلكين مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها أثناء تخفيضات الجمعة البيضاء 2021.

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه يجب التأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات أثناء فترة الجمعة البيضاء

ونصح جهاز حماية المستهلك جموع التجار والموردين بضرورة الإلتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملا، مع تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في القانون.

وعن النصائح التي قدمها جهاز حماية المستهلك للمواطنين والتي يمكن اتباعها أثناء الجمعة البيضاء ما يلي:

-يجب على المشترين التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

- كما يجب أيضا التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

- إحرص علي طلب فاتورة الشراء ولو كنت في فترة العروض.

- يجب التأكد من تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

موعد الجمعة البيضاء 2021 أو الجمعة السوداء

يوافق يوم الجمعة الآخير من شهر نوفمبر من كل عام هو يوم الجمعة البيضاء - الجمعة السوداء، ويهتم به العديد من المواطنين للإقبال على المحل التجرية للحصول على أفضل التخفيضات والمنتجات بأسعار مذهلة، ويوافق يوم الجمعة البيضاء أو الجمعة السوداء أي البلاك فرايداي هذا لعام يوم 27 من شهر نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي الذي وافق يوم 29 -11-2020.

الشركات والمواقع العربية والأجنبية.. تخفيضات الجمعة السوداء

وعن المواقع الكبيرة المتخصصة في التسوق الإلكتروني على الإنترنت لعروض الجمعة السوداء تتمثل في أمازون، وإيباي

ومن أشهر المواقع العربية موقع سوق جوميا، موقع سوق دوت كوم، كما أن المولات الكبرى الشهيرة تشارك في عروض هذا اليوم مثل مول العرب، وكارفور، وهايبر وان.

الجمعة السوداء أم الجمعة البيضاء.. سبب التسمية

أطلق عليها الجمعة السوداء للمرة الأولى في عام 1960م من قبل شرطة مدينة فيلاديلفيا، حيث واجهت الشرطة في هذا اليوم أزمة مرورية وتجمهر العملاء في طوابير طويلة أمام المحلات، وحدثت فوضى كبيرة نتيجة الازدحام وتسبب النس في حدوث اختناقات مرورية، مما جعلت الشرطة تصف هذا اليوم وتطلق عليه “الجمعة السوداء”.

وبدأت الفكرة تتداول وتنتشر في جميع ربوع العالم، وأصبح يوم الجمعة لأخير من نوفمبر هو يوم العروض والتخفيضات العالمي، وبدأ الناس يستعدون لهذا اليوم من بداية لعام عن طريق توفير لمبالغ المالية للشراء في يوم العروض والتخفيضات.

ولكن عندما انتقلت الفكرة للدول العربية فقررت أن تطلق عليها الجمعة البيضاء، نظرا لأن وصف الجمعة السوداء غير مستحب، لأسباب تتعلق بالنهي شرعًا عن سب الزمن والتشاؤم، بجانب خصوصية يوم الجمعة لدى أغلبية العرب من المسلمين.