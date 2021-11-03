الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس غدا الخميس 4-11-2021

طمأنت الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس غدا الخميس 4-11-2021، معلنة أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في جنوب الصعيد

أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.



حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، أوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



حالة الطقس على مدار اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

حالة الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، توقعت الأرصد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وحذرت الأرصاد الجوية من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ناصحة بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يسود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.