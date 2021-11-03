من موقع الحادث.. ننفرد بكواليس جريمة الفيوم وحقيقة سقوط قتلى

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كشفت مصادر مطلعة، أنه لم يقتل أي شخص في واقعة جريمة الفيوم، وأن ما يحدث الآن هو أن الزوج (أيمن. ع.، 44 عاما) يحتجز زوجته وشقيقتها وحماته وأولاده الثلاثة.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه لم يقتل أي شخص حتى الآن كما تم الترويج على المواقع الإخبارية والصفحات على السوشيال ميديا.

وأوضحت، أن الزوج يحاول تسليم الأطفال للشرطة الآن ومن ثم تسليم أسرته.

وشددت المصادر، على أن الشرطة الآن أغلقت الطريق الدائري بالفيوم، وتمشط مكان الواقعة، وتتعامل بمنتهى الحرفية، حفاظا على حياة الجميع.

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