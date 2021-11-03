سعر الدرهم الاماراتى اليوم الأربعاء 3-11-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


واصل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الأربعاء 3-11-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى  سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الإسكندرية
4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

الدكتور مصطفى ثابت: مررت بموقع حادث الفيوم.. والشرطة تتعامل بحرفية شديدة

معلقي مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

من موقع الحادث.. ننفرد بكواليس جريمة الفيوم وحقيقة سقوط قتلى

تحرك عاجل من "التموين" بعد تعطل نظام صرف الخبز

عاجل.. أنباء عن تسبب سفاح الإسماعيلية في قتل شخص آخر

هيثم عرابي يدافع عن كهربا ويعرض على الأهلي خدمات هذا الحارس

موسيماني يستقرعلى رباعي الدفاع أمام الزمالك في القمة

عاجل- الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة أمام الزمالك في القمة