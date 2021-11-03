تراجع معدل البطالة إلى 11.8% في الربع الثالث 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل البطالة تراجع في الربع الثالث 2021 إلى 11.8% من 12.7% في الربع المناظر من العام الماضي 2020.

هذا وتراجع حجم العاطلين عن العمل بـ 35 ألف شخص ما بين الفصل الثالث من 2020، ونفس الفصل من 2021، حيث انتقل عددهم من 1.482 مليون عاطل عن العمل إلى 1.447 مليون، وهو ما يعادل انخفاض بـ %2.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع عدد العاطلين عن العمل بـ 60 شخص بالوسط القروي وتزايده بـ 25 ألف شخص بالوسط الحضري.

هذا وكانت المغرب قد توقع في مسودة موازنة العام 2022 زيادة قدرها 9% في إجمالي الإنفاق إلى 57 مليار دولار.

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