الدكتور مصطفى ثابت: مررت بموقع حادث الفيوم.. والشرطة تتعامل بحرفية شديدة

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الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إنه مر بنفسه بموقع حادث طريق الفيوم، الذي يشهد احتجاز زوج لزوجته وشقيقتها وحماته وأولاده الثلاثة، ولاحظ أن قوات الشرطة تتعامل باحترافية شديدة لإنقاذ الرهائن.

لا قتلى

وأكد، أنه لم يتم تسجيل أي حالة قتل حتى الآن، والشرطة تجري عمليات تمشيط للمكان وقد أغلقت الطريق الدائري، مشيدا بحرفية الشرطة في التعامل مع الأزمة، التي تحاول منذ أمس التفاوض للحفاظ على حياة الرهائن، وأن هذا نهج رائع من قبل وزارة الداخلية.

تفاصيل الواقعة

يذكر أن الزوج “أيمن. ع.، 44 عاما” يحتجز زوجته وشقيقتها وحماته وأولاده الثلاثة، وأن الزوج يحاول تسليم الأطفال للشرطة الآن ومن ثم تسليم أسرته.

كما أغلقت قوات الشرطة، الطريق الدائري بالفيوم، للتعامل مع الحادث.

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