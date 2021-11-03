غدًا.. 8 مباريات من العيار الثقيل في سادس جولات القسم الثاني

غداً .. 8 مباريات من العيار الثقيل في سادس جولات القسم الثاني

تنطلق غدًا الخميس في الثانية النصف عصرًا منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة (مجموعة بحري) بدورى القسم الثاني بإقامة 8 مباريات قوية ومثيرة.

1- كفر الشيخ مع حرس الحدود

يشهد ستاد كفر الشيخ صطدام مرتقب بين فريق كفر الشيخ صاحب المركز التاسع بقيادة مصطفى عبده برصيد 5 نقاطظ، بفريق حرس الحدود متصدر المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 10 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز حرس على الحمام بهدفين نظيفين، بينما تلقى كفر الشيخ هزيمة بهدفين مقابل هدف من سبورتنج.

2- بلدية المحلة مع الرجاء

يحتضن ستاد بلدية المحلة لقاء فريق بلدية المحلة وصيف المجموعة بقيادة حسن موسى برصيد 10 نقاط فريق الرجاء متذيل المجموعة بقيادة رضا أبو اليزيد برصيد نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز البلدية على المصري بالسلوم بهدفين مقابل هدف، وحقق الرجاء أول نقطة له في المسابقة بعد تعادله مع دمنهور بهدف لمثله.

3- الأوليمبي مع المصرى بالسلوم

يحل فريق المصري بالسلوم صاحب المركز الخامس بقيادة رضا الفداوى برصيد 7 نقاط ضيفًا على فريق الأوليمبي صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد سارى برصيد 9 نقاط.

شهدت الجولة الماضية تعادل الأوليمبي مع دكرنس بهدفين لكل منهما، بينما تلقى المصري بالسلوم الهزيمة من البلدية بهدفين مقابل هدف.

4- المنصورة مع سبورتنج

يلتقي فريق المنصورة صاحب المركز الرابع عشر بقيادة ياسر الكنانى برصيد 4 نقاط مع فريق سبورتنج صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد فاروق برصيد 8 نقاط.

شهدت الجولة الماضية فوز سبورتنج على كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف، وتعادل المنصورة مع صيد المحلة بهدفين لكل منهما.

5- دمنهور مع المجد

يستضيف فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث عشر بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 4 نقاط نظيره فريق المجد السكندري السادس بقيادة ادهم السلحدار برصيد 7 نقاط.

شهدت الجولة الماضية تعادل دمنهور مع الرجاء 1-1 كما تعادل المجد مع أبو قير 0-0.

6- الزرقا مع دكرنس

يلعب فريق الزرقا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 4 نقاط مع فريق دكرنس صاحب المركز السابع بقيادة حسام عبد العال برصيد 6 نقاط.

شهدت الجولة الماضية تعادل الزرقا مع فريق شيكو دون أهداف، وتعادل دكرنس مع الأوليمبي بهدفين لكل منهما.

7- أبو قير مع الصيد المحلة

على ستاد جامعة الإسكندرية، يواجه فريق أبو قير صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد الكأس برصيد 6 نقاط نظيره فريق صيد المحلة ابذي يحتل الخامس عشر بقيادة نبيل حلمى برصيد 3 نقاط.

شهدت الجولة الماضية تعادل أبو قير مع فريق المجد دون أهداف، وتعادل الصيد مع المنصورة بهدفين لكل منهما.

8- الحمام مع شيكو

يشهد ملعب مركز شباب الحمام إقامة لقاء نادي الحمام المطروحي العاشر بقيادة عطيه صابر مع فريق شيكو صاحب المركز الحادي عشر بقيادة مصطفى مرعى.

يدخل الفريقان اللقاء برصيد 4 نقاط بعد تعاد شيكو مع الزرقا دون أهداف، وخسارة الحمام الهزيمة من الحرس بهدفين .

ترتيب المجموعة

1- حرس الحدود 10 نقاط

2- البلدية 10 نقاط

3- الأوليمبي 9 نقاط

4- سبورتنج 8 نقاط

5- المصري بالسلوم 7 نقاط

6- المجد السكندري 7 نقاط

7- دكرنس 6 نقاط

8- أبو قير 6 نقاط

9- كفر الشيخ 5 نقاط

10- الحمام 4 نقاط

11- شيكو 4 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط

13- دمنهور 4 نقاط

14- المنصورة 4 نقاط

15- الصيد 3 نقاط

16- الرجاء نقطة