تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.7 في أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن IHS Markit في مصر بشكل طفيف إلى 48.7 نقطة في أكتوبر من 48.9 في سبتمبر، ومع ذلك فقد بقي المؤشر فوق متوسط السلسلة التي بدأت في ابريل 2011.

هذا وواجه القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط اتساعا في أزمة سلاسل التوريد في أكتوبر، حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات هي الأكثر حدة في أكثر من 3 سنوات، حيث تراجعت مبيعات التصدير بأسرع وتيرة في 17 شهرا على الرغم من الانتعاش المستمر في المبيعات المحلية يعني أن ظروف الطلب ظلت منتعشة نسبيا.

 

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