دعوي مستعجلة لوقف انتخابات المصري

تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري صباح اليوم الأربعاء بدعوي مستعجلة لوقف انتخابات النادي والمزمع إقامتها يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٤ المقبل.

وعلم" الفجر الرياضي "أن الدعوي تم إقامتها لعدم إلزام المرشحين بتقديم شهادة طبية من مستشفيات وزارة الصحة تفيد قدراتهم الذهنية والنفسية علي العمل العام وخلو المرشحين من الأمراض المزمنة وعدم تعاطيهم المخدرات.

وأكد عضو الجمعية العمومية على ضرورة أدارج شرط الكشف الطبي ضمن شروط الترشح للانتخابات في أي وظيفة أو عمل عام لبيان خلو المرشح من أي امراض بالإضافة إلي تقديم شهادة طبية من الطب الشرعي تفيد بذلك.

وأضاف العضو أنه يجب توافر كل هذه الصفات على جميع المرشحين لتولي إدارة الهيئات الرياضية والاندية حافظا على الشباب وأسرهم الذين يمارسون الرياضة وحتي نطمئن على من سيخضعون للاشراف عليهم.