11.06 % ارتفاعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية



أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2021.



وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).



وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (دون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 116.60 خلال شهر أغسطس 2021 (أولـي) مقابل 104.98 خلال شهر يوليو 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 11.06٪.



وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الورق ومنتجاتة 73.31 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021 حيث بلغ 53.43 بارتفــاع قدره 37.20% وذلك بسبب الاستعداد لموسم المدارس، وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.72 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021 حيث بلغ 104.26 بارتفاع قدره 16.75٪ وذلك لزياده الطلب علي الأدوية وتلبية احتياجات السوق.



وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة معدات النقل الأخرى 327.07 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021 حيث بلغ 341.99 بنسبة انخفاض قدرها 4.36% وذلك يرجع إلى احتياجات السوق.