نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي بأعلى معدل منذ 2017

الاقتصاد
السعودية - ارشيفية
السعودية - ارشيفية
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أظهر مسح اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما للشهر 14 على التوالي في أكتوبر وأن الإنتاج زاد بأعلى معدل منذ ديسمبر 2017 مما يشير إلى استمرار قوة القطاع.

وبحسب "رويترز" انخفض مؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.7 في أكتوبر من 58.6 في سبتمبر لكنه ظل فوق مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "بيانات مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر أظهرت أن القطاع غير النفطي يتعافى بوتيرة سريعة. النمو في الإنتاج هو الأقوى منذ 4 سنوات وجاء مدفوعا بزيادة ملحوظة في طلب العملاء مع استمرار النشاط الاقتصادي في ظل رفع قيود كوفيد 19".

واستمرت الشركات الخاصة غير النفطية في السعودية في الحصول على نظرة مستقبلية إيجابية للأعمال مع تعليق الآمال على توقعات بتحسن إضافي في الطلب. وكانت المعنويات عند ثاني أعلى مستوى لها خلال العام ولكنها أضعف قليلا مما كانت عليه في سبتمبر.


 

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