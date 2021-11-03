أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية جديدة

الاقتصاد
الاسهم الاوروبية
الاسهم الاوروبية - ارشيفية
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سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية اليوم الأربعاء إذ عوضت نتائج إيجابية لأعمال الشركات في الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار المعادن أثر تراجع أسهم قطاع النفط حسب "رويترز".

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش في حين استقرت الأسهم العالمية على ارتفاعات قياسية ترقبا لتقليص البنك المركزي الأمريكي لإجراءات التحفيز المرتبط بجائحة فيروس كورونا.

وارتفع سهم بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات 0.7% بعدما أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية وإن كانت قد كررت تحذيرها من أزمة الرقائق العالمية. وارتفع سهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا 5.2% بعد أن عادت لتحقيق أرباح لأول مرة منذ الجائحة.

وقادت أسهم التعدين الخسائر على المؤشر منخفضة 1.8% مع تراجع أسعار الخام بعد أن أشارت بيانات من قطاع النفط إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم ومع تزايد الضغوط على أوبك لزيادة الإنتاج.

 

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