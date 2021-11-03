الدولاريقترب من أعلى مستوى في 2021

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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حوم الدولار بالقرب من ذرى سجلها في الآونة الأخيرة مقابل اليورو والين اليوم مع ترقب المستثمرين بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز الخاص بفترة الجائحة وطريقة تعامل رئيسه جيروم باول مع الضغوط التضخمية.


واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر عند 94.11، قريبا من ذروة عام 2021 البالغة 94.563 والتي سجلها الشهر الماضي.


ومقابل اليورو، استقر الدولار أيضا عند 1.1579 دولار، قرب المستوى المتدني البالغ 1.1522 المسجل في أكتوبر والذي كان أقوى مستوى للدولار منذ يوليو 2020.
وجرى تداول الدولار مقابل 113.94 ين، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات، حسب "رويترز".


وتراجع الدولار الأسترالي 1.2 بالمئة مقابل الدولار الثلاثاء واستقر اليوم عند 0.7448 دولار. كما انخفض نظيره النيوزيلندي واحدا بالمئة لكنه تلقى دعما اليوم من بيانات توظيف قوية وحوم عند 0.7134 دولار، مرتفعا 0.3 في المائة.


وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.3606 دولار.
 

 

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