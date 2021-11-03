تعاون سعودي عماني لتطوير الاقتصاد الرقمي





اجتمع المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بمكتبه في الوزارة اليوم مع وفد عماني برئاسة المهندس سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وفيصل بن تركي سفير عمان لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الاقتصاد الرقمي ومجالات الحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والبريد والابتكار التي أثبتت فيها المملكة قدرتها على تعزيز حضورها والوصول إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم بفضل رؤية 2030. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لتعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق المعرفة والتنمية بما يعود بالنفع على البلدين.

وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته وتعميق التعاون بينهما في عدد من المجالات تشمل التحول الرقمي الحكومي وتطوير البنية الأساسية للاتصالات برعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب والاستثمار المشترك في قطاع البريد إلى جانب مجالي حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التقنية.

وعلى هامش اللقاء أطلق المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمهندس سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المبادرة السعودية العمانية للمهارات الرقمية الهادفة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمشاركة في الاجتماعات وجلسات العمل المشتركة وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة إضافة لتنمية المهارات الرقمية وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الثورة الرقمية المتسارعة والمسهمة في زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بجميع مجالاته.

وتتضمن المبادرة عدة برامج تدريبية تشمل كلا من البيانات والذكاء الاصطناعي وتصميم وتطوير البرمجيات والبنية التحتية والأمن السيبراني والتقنيات المالية وإدارة المشاريع التقنية، والتسويق الرقمي وتجربة المستخدم حيث يستهدف البرنامج من خلال مبادرة مهارات المستقبل تأهيل 1000 متدرب بحلول 2025. كما سيتعاون مع الجانب العماني في جانب رفع الوعي الرقمي من خلال نشر المحتوى الرقمي التعليمي وتقديم دورات تدريبية تقنية عبر الإنترنت عن طريق ويبنار العطاء الرقمي مستهدفةً بحلول 2025 الوصول إلى 25 ألف مستفيد.