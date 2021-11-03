لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا تجتمع لبحث رفع أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تجتمع غدا لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا لبحث رفع أسعار الفائدة، وسط انقسام بين أعضائها ما بين مؤيد ورافض لقرار الرفع، ولكن بعض صناع السياسات الاقتصادية يؤكدون أن الزيادة وشيكة.


لكن لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بحاجة إلى تحديد ما إذا كانت ستشدد سياستها أو تنتظر حتى اجتماعها في منتصف ديسمبر المقبل، في ضوء التضخم المستمر.


وأوضح محللون أنه من المرجح أن التصويت سيكون منقسما. وألمح بعض صناع القرار في بنك إنجلترا، مثل الحاكم أندرو بيلي ومايكل سوندرز، إلى أنهما قد يدعمان رفع سعر الفائدة، في حين بدا آخرون أكثر ترددا.


وبحسب "سي إن بي سي" أشارت سيلفانا تينريرو أحد اعضاء اللجنة إلى أنها ستحتاج إلى رؤية المزيد من بيانات سوق العمل بعد انتهاء خطة الإجازات المدفوعة من قبل الحكومة البريطانية في 30 سبتمبر الماضي قبل التصويت.

 

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