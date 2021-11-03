التضخم في تركيا يقترب من 20 %

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع معدل التضخم في تركيا خلال أكتوبر الماضي بنسبة 19.89%على أساس سنوي. وقالت "الأناضول" أن معدل التضخم السنوي ارتفع بنسبة 0.31% عن المعدل المسجل في سبتمبر عند 19.58%. وكان التضخم في أكتوبر 2020 قد بلغ 11.89%.

وتم تسجيل أعلى زيادة عبر الأغذية بارتفاعها 27.41% والفنادق والمطاعم 25.53% والمفروشات ومعدات المنزل 23.03%. وعدل المركزي التركي نهاية أكتوبر توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية 2021 حيث قال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4% مقابل 14.1% في التوقعات السابقة.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.39% في أكتوبر. وقرر المركزي التركي في أكتوبر تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 16% بعدما خفضه في سبتمبر بـ 100 نقطة أساس إلى 18%.

 

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