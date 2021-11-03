نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو بأدنى وتيرة في 8 أشهر

بوابة الفجر
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أظهرت نتائج مسح أجرته مؤسسة "آي إتش إس ماركيت" أن نشاط التصنيع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو سجل نموا في أكتوبر بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر، حيث أدت المشكلات في سلاسل التوريد إلى اضطراب في معدلات الإنتاج وتراجع الطلبات.


وتراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي إلى 58.3 في أكتوبر مقابل 56.6 في سبتمبر.


وتشير القراءة إلى أبطأ تحسن في أوضاع قطاع التصنيع منذ فبراير.


وقلصت الشركات إنتاجها بسبب صعوبات في الحصول على مدخلات الإنتاج. وعلى الرغم من نمو الإنتاج والطلبات الجديدة في أكتوبر، إلا أن الوتيرة جاءت أقل من سبتمبر.


يأتي هذا بينما تزداد الضغوط التضخمية في مختلف دول منطقة اليورو، مع ارتفاع تكاليف كل من المدخلات والمخرجات.

 

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