أسعار القمح الفرنسي ترتفع إلى مستوى قياسي





ارتفع القمح إلى مستوى قياسي في باريس، في الوقت الذي يقوم فيه المشترون بجمع الإمدادات الأوروبية، على خلفية النقص الذي تعاني منه أماكن أخرى، مما زاد من مخاوف حدوث مزيد من التضخم في أسعار الأغذية، حسب ما ذكرت "بلومبرج".



وصار القمح القادم من الاتحاد الأوروبي حيويا بصورة متزايدة هذا العام، بعد ضعف المحاصيل لدى الموردين الرئيسيين الآخرين، وفي الوقت الذي أدت فيه الضرائب المفروضة على عمليات التصدير، إلى تباطؤ المبيعات القادمة من روسيا، عملاقة القمح.



وتستعد الكتلة الاوروبية لاستعادة مكانتها كأكبر مصدر للقمج في العالم، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على وتيرة المبيعات بمجرد أن تجدد المحاصيل القادمة في بعض الدول الإمدادات.



ويعد القمح أحد العناصر الأساسية الحيوية في العالم، وأوروبا هي مورد رئيسي له إلى أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تفكر الحكومات بالفعل في رفع تكاليف الخبز المدعوم.