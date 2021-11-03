العملة الرقمية "إيثر" تسجل ذروة جديدة عند 4643 دولارا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت إيثر أعلى مستوى على الإطلاق اليوم مقتفية أثر صعود بيتكوين وتأثرا بالأنباء عن اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع. وارتفعت إيثر المرتبطة بسلسلة إيثريوم للكتل إلى 4643 دولارا في ساعات التداول الآسيوية محطمة رقم أمس البالغ 4600 دولار مما رفع مكاسبها خلال الأسبوع إلى أكثر من 10%

وجرى تداول بتكوين عند 63،078 دولارا مرتفعة 117% هذا العام بينما صعدت إيثر إلى ستة أمثال قيمتها. وقال رايان راباجليا المدير العالمي للتداول في منصة أو.إس.إل للأصول الرقمية "منذ انعكاس وضع السوق نهاية سبتمبر تتحرك قوة إيثر مواكبة بيتكوين وعملات رئيسية أخرى" حسب "رويترز". وتنامى الاهتمام أيضا بعملات رقمية أصغر بعدما غيرت شركة فيسبوك اسمها إلى ميتا للتركيز على (الميتافيرس)، وهو مناخ للواقع الافتراضي المشترك.

 


 

 

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