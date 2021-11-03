فوائد التين الشوكي الصحية والجمالة.. يعطي نضار للبشرة ويعالج الاكتئاب

فوائد التين الشوكي لا تعد ولا تحصى، حيث يحتوي التين الشوكي على العناصر الكثيرة المفيدة لجسم النسان بشكل، عام، لذكل نستعرض معكم في السطور التالية فوائد التين الشوكي الصحية والجمالة.

فوائد التين الشوكي للإنسان

يحتوي التين الشوكي على الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد، والكالسيوم، والماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، والفسفور ولذلك فهو يحتوي على العديد من الفوائد:

فوائد التين الشوكي للجهاز الهضمي

يحتوي التين الشوكي على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم، ويحسن من أداء الجهاز الهضمي لوظائفه كما أنه ينقي الجسم من السموم ويساعد على علاج القولون العصبي وعسر الهضم والإمساك، كما أن بذوره تعمل على تنشيط جدران المعدة والأمعاء لذا فهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة كما أنه يحمي الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي من تأثير الأعراض الجانبية لبعض الأدوية الكيميائية.

أهم فوائد التين الشوكي للبشرة

يحتوي التين الشوكي على عنصر النحاس المهم في تكوين الكولاجين الذي يجعل الجلد صحي ويجعل البشرة تتمتع بالنضارة والحيوية.

التين الشوكي يحمي من الأنيميا

يحتوي على عنصر الحديد الهام لإنتاج الهيموجلوبين الذي يعمل على نقل الغذاء والأكسجين إلى خلايا الجسم، كما أنه يساعد على علاج فقر الدم ( الأنيميا ) والوقاية منها.

فوائد التين الشوكي للتخسيس

يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية حيث تحتوي الثمرة الواحدة على 30 سعرة حرارية تقريبًا، كما يساعد على هضم المواد الدهنية والوجبات الدسمة لذلك ينصح بتناولها عقب تناول الأكلات الدسمة وبالتالي يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

أهم فوائد التين الشوكي لمرضى السكري

يساعد على خفض مستوى السكر في الدم وخاصة لمرضى السكري من النوع الثاني حيث أنه يعمل على تنشيط استجابة الجسم لهرمون الأنسولين.

التين الشوكي يحمي من مرض السرطان

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وزيادة مقاومة الجسم للعديد من الأمراض وخاصةً الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.

التين الشوكي يعالج الاكتئاب

يحتوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على انقباض العضلات وتهدئة الأعصاب مع إحداث حالة من التوازن والهدوء العصبي والسعادة وبالتالي يساعد على علاج الاكتئاب.

فواءد التين الشوكي للرضاعة

يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تحتاجها الأم في فترة الحمل، كما يساعد على تنظيم درجة الحرارة للأم وللجنين، ويحسن الحالة المزاجية للأم ويمنحها الطاقة والحيوية، كما أنه هام أيضًا في فترة الرضاعة حيث أنه مدر للحليب ويزيد من إفراز اللبن في ثدي الأم.

ما هي أضرار الافراص في تناول التين الشوكي؟

الاستهلاك الكثير لللتين الشوكي على المدى الطويل له آثارًا جانبية، على الرغم من أنَّ تناوله بكميات قليلة يُعدُّ آمنًا، فإنّ الإسهال، والانتفاخ، وزيادة حجم البراز وكثرته، والغثيان، والصداع، تعتبر من أكثر هذه الآثار شيوعًا.

كما أنَّه من الممكن أن يؤثر على عدّة أمور منها العمليات الجراحية؛ إذ يجب التوقف عن استهلاك التين الشوكي قبل أسبوعين من تاريخ العملية الجراحية المُراد الخضوع لها؛ حيث إنَّه قد يؤثر على مستوى السكر بالدم، مما يجعل التحكم به صعبًا أثناء العملية وما بعدها.

نصائح للمرأة الحامل والمرضع

يجب على المرأة الحامل والمرضعة عليهنّ تجنب استهلاك التين الشوكي، إذ ليس هنالك معلومات موثوقة كافية حول إذا ما كان آمنًا لهنَّ أم لا.

مرضى السكري

يجب على مرضى السكر الانتباه لأعراض نقص سكر الدم إذ وجد أنَّ التين الشوكي قد يُقلل من مستويات السكر في الدم.

التداخلات الدوائية

التين الشوكي قد يتفاعل مع بعض أنواع أدوية السكري، مثل؛ الغليبوريد، ؛ التي تُستخدم من قِبَل مرضى السكري لخفض مستوى السكر في الدم؛ حيث فإنَّ تناولها مع التين الشوكي قد يُسبب انخفاضًا شديدًا في مستوياته فلا بد من الانتباه جيدا أثناء تناول بعض الأدوية.