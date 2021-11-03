فوائد التين الشوكي لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض.. اكتشفها

فوائد التين الشوكي كثيرة ولا تعد ولا تحصى، حيث أنها تعمل على تعزيز الصحة وعلاج الأمراض، وهي ثمرة تنبت هذه الثمار البيضاوية اللذيذة من قمم أوراق الصبار الشائكة وتتراوح في اللون من الأصفر والأخضر إلى الأحمر العميق أو الأرجواني.

فوائد التين الشوكي



ولا يعتبر التين الشوكي غذاء فقط ولكن أيضًا علاجا طبيا للتورم والروماتيزم بين العديد من الشعوب الأصلية في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك، سواء يؤكل نيئ أو مجفف.

فوائد التين الشوكي لعلاج الإمساك



الألياف الغذائية هو شكل من أشكال الكربوهيدرات الموجودة في النباتات، مثل الفواكه والخضار والحبوب، والتى تساهم في صحة الجهاز الهضمي وتساعد على منع الإمساك.

كما ترتبط الألياف الغذائية أيضًا بانخفاض مستويات الكوليسترول، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتحسين مستوى الجلوكوز فى الدم.

فوائد التين الشوكي لتحسين وظائف الجسم



التين الشوكي مصدر غني من المغنيسيوم والمعادن والبوتاسيوم، وكل من هذه المعادن تلعب أدوارًا مهمة في تفعيل الإنزيمات التي تنظم وظائف الجسم.

وتسهم في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتين لإنتاج الطاقة وتساعد في تنظيم ضربات القلب الخاص بك وتساعد على ضمان الأعصاب والعضلات سليمة.

فوائد التين الشوكي للعظام والأسنان



يحتوى التني الشوكي على الكالسيوم الهام ليس فقط للتنمية ولكن أيضًا للعلاج المستمر للعظام والأسنان، وهذا المعدن يساعد على منع هشاشة العظام أيضًا.

فوائد التين الشوكي لفقدان الوزن



الحد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة هو جزء مهم لفقدان الوزن أو النظام الغذائى الصحى.

فوائد التين الشوكي للبنكرياس



فوائد التين الشوكي للبنكرياس عديدة حيث إنه مفيد جدًا للتخلص من مشاكل التهاب البنكرياس، حيث إن هذه الفاكهة الليفية منظف قوى للقولون الذي يخفف معاناة البنكرياس.

فوائد التين الشوكي لاضطرابات الرؤية المرتبطة بالعمر



فوائد التين الشوكي للعين، حيث تحتوي هذه الفاكهة على الفلافونويدات التي تمنع الضمور البقعي وتحارب إعتام عدسة العين، حيث تساعد على تسليم الدم والأكسجين إلى العين التى تساعد على الحفاظ على بصر العين.

فوائد التين الشوكي لتقليل الالتهابات



فوائد التين الشوكي لتقليل الالتهابات، حيث تحتوي على الفلافونويد الذي يمنع الإفراج عن المركبات التي تساعد في التهاب المفاصل والعضلات الناجمة عن النقرس، والتهاب المفاصل، والحساسية.

فوائد التين الشوكي فى منع السرطان



فوائد التين الشوكي فى منع السرطان قوية للغاية، حيث إنه يحتوى على مركبات الفلافونويد التى تقلل من خطر بعض أنواع السرطان مثل الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والرئتين، ويحسن أنشطة الإنزيمات المؤيدة للأكسدة.

فوائد التين الشوكي للقلب والأوعية الدموية



فوائد التين الشوكي للقلب عديدة، حيث إن الفلافونويد النشط بيولوجيا في التين الشوكي يمنع التصاق الصفائح الدموية، ما يساعد فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية جيدة.