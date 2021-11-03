خاطف زوجته وأسرتها في بث مباشر: أنا مخدوع من 17 سنة.. يعملون في الدعارة

حوادث
خاطف أسرته وأهلها
خاطف أسرته وأهلها بالفيوم
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مفاجأة كبرى فجرها أيمن عبد المعبود المعروف بخُط الفيوم، حيث أكد من خلال 3 مقاطع بث مباشر على صفحته الشخصية عبر موقع فيس بوك عن أسباب اختطافه أسرة زوجته الثانية التي تزوجها منذ 11 شهرًا، ثم اكتشف أنّها ووالدتها وشقيقاتها يعملن في الدعارة منذ أكثر من 17 عامًا.

وجاء ذلك بعدما فوجئ باتصال هاتفي من رقم مجهول يخبره بأنّ زوجته تعمل في الدعارة، فبدأ في مراقبة هاتفها واكتشف صحة الواقعة، برفقة أسرتها وبمعرفة شقيقيه اللذين كانا يحصلان منهم على شهرية مقابل التغاضي عمّا يفعلوه وتسهيل عملهم.

وأوضح، في بث مباشر أنّه كان مسجونًا لفترة طويلة، وحينما خرج من السجن، أصر عليه شقيقيه «أحمد» ومحمد، بالزواج من فتاة مقيمة بمنطقة دار الرماد بنطاق قسم شرطة أول الفيوم تدعى «رانيا» وأخبراه بأنّها هادئة وذات خُلق ودين، ولكنه فوجئ منذ فترة باتصال هاتفي من مجهول يخبره أنّ زوجته تعمل في الدعارة هي وأسرتها، وأنّها “تستغفله” فلم يواجهها وقرر التأكد بنفسه فبدأ يبحث في هاتفها، وعثر على صفحات فيسبوك كثيرة لاستدراج الراغبين في المتعة الحرام.

ولفت خط الفيوم، إلى أنّه قرر فضح ما يفعلونه على الملأ؛ حتى يعلم كل شخص تخونه زوجته ومع من قامت بخيانته، خصوصًا أنّ شقيقيه قاموا بخيانه وإقناعه بالزواج من فتاة منحرفة تعمل في الدعارة برفقة أسرتها منذ 17 عامًا، بعد وفاة والدهم، وزواج والدتهم من رجل آخر، كان سببًا في تشغيلهم جميعًا في الدعارة، حسب وصفه.

وأوضح، أنّه فعل كل ذلك واختطف أسرة زوجته واحتجزهم كرهائن ليفضح شبكة الدعارة التي دام عملها لأكثر من 17 عامًا، وتضم عددًا كبيرًا من سيدات ورجال منطقة دار الرماد، وانهالت العشرات من التعليقات على البث المباشر، التي تقدم الدعم له، داعين له بالستر، بعدما فضح أكبر شبكة دعارة تعمل منذ 17 عامًا بمنطقة دار الرماد وتستقطب الفتيات لطريق الحرام.

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