اعراض الحمل في الشهر الأول.. نصائح للتغلب عليها

تعاني الكثير من السيدات من اعراض الحمل المزعجة، كذلك هناك اعراض للحمل في الشهر الأول يجب على الامك الجديدة المقبلة على المسؤلية أن تعرفها، لذلك نستعرض معكم في السطور التالية اعراض الحمل في الشهر الأول وأهم النصائح للتغلب على الألم.

اعراض الحمل في الشهر الأول

تتمثل اعراض الحمل في الشهر الأول كالآتي:

تشنجات ونزول دم خفيف؛ فعندما تنزرع البويضة في بطانة الرحم يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور قطرات دمّ خفيفة، وهذا ما يحدث عادة بعد نحو 6-12 يومًا بعد تخصيب البويضة.

فرازات مهبلية بيضاء اللون تحدث نتيجةً لزيادة سمك جدار المهبل.

الشعور بثقل وانتفاخ في الثديين، وتغير لون المنطقة المُحيطة بالحلمات نتيجة تغير مستوى الهرمونات في الجسم.

الشعور بالتّعب بسبب ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون، وقد يكون التعب أيضًا بسبب انخفاض ضغط الدم، أو بسبب انخفاض مُستوى السكر في الدم.

الإحساس بالغثيان في أيّ وقت من أوقات النهار، غير أنّ غالبيّة النّساء يُعانين منها في ساعات الصّباح الباكر، وتحدث هذه الحالة بسبب هرمونات الحمل، إلا أنّ هناك القليل من النّساء لا يشعرن بها.

غير في شهية الحامل ونفورها من بعض الأطعمة التي كانت مفضلة لديها بسبب التغيرات الهرمونية.

غياب الدورة الشهرية أو تأخر موعدها، وهذا العَرَض يُعدّ من أكثر أعراض الحمل وضوحًا.

ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية.

التبول بصورة متكررة، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية التي تزيد من حجم الدم وتدفقه إلى الكلى، مما يؤدي إلى امتلاء المثانة بسرعة والحاجة إلى تفريغها باستمرار.

تزداد الحاجة إلى التبوّل مع تقدم الحمل بسبب ضغط الجنين على المثانة.

حدوث انتفاخ خفيف في مُحيط الخصر، ويعود ذلك إلى التغيّرات الهرمونيّة وليس لزيادة حجم الرحم.

اعراض الحمل

اعراض الحمل بتوأم

تتعرض الحامل للشعور بأوجاع في فترات الصباح، والانتفاخات المستمرّة، والتعرّض لعسر وصعوبة في الهضم، وإصابة الجسم بتعب وإرهاق عام.

حدوث زيادة مفرطة وكبيرة في وزنها، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، فزيادة الوزن عندها تكون بطريقة سريعة وملاحظة من قبل الجميع.

يحدث زيادة في الرحم عن الحجم الطبيعي، ويظهر ذلك من خلال عمل الكشف الطبي عند الطبيب.

حدوث زيادة في ضربات قلبها عن المعدل الطبيعي، وتستطيع ملاحظة ذلك بنفسها من خلال مراقبة هذه الضربات، أو الذهاب إلى الطبيب لكي يجري الكشف اللازم لها.

الشعور بحركة مستمرة وزائدة للجنين، وذلك لأنّها تحمل في رحمها اثنين، ممّا يؤدّي إلى مضاعفة الحركة.

في بعض الحالات تتعرّض الحامل بتوأم لنوع من التوتّر والقلق، لذلك يجب أن يتمّ مراعاتها وتجنّب قيام من حولها بالأعمال التي تغضبها وتثيرها، وينتج هذا القلق من خوفها على أطفالها والصعوبة التي سوف تواجها عند الولادة؛ لأنّ الأمور تكون أكثر صعوبة من الحمل بجنين واحد.

نصائح للتغلب اعراض الحمل

تعتبر اعراض الحمل مزعجو للغاية لدى الأمهات، حيث يصاحب اعراض الحمل الشعور بالغثيان والصداع والإسهال والألم في البطن، لذكل نقدم لك عزيزتي نصائح للتغلب اعراض الحمل، وهي كالآتي:



غثيان فترة الصباح

غالبا يصاحب فترة الثلث الأول من الحمل، وربما يحدث في حالات قليلة للغاية أن يمتد طوال فترة الحمل، ويمكن أن تتغلبي عليه من خلال الطرق التالية:

ابتعدي عن الأطعمة الدهنية والحارة.

تجنبي الأطعمة ذات الروائح القوية مثل الثوم والقهوة واللحوم.

تناول وجبات صغيرة بدل من 3 وجبات كبيرة.

اضيفي إلي مياة الاستحمام زيوت برائحة الفاكهة لتمنحك الانتعاش.





حرقان في منطقة المرئ

تؤدي الهرمونات التي تزيد في جسم المرأة في هذه الفترة إلي شعورها بنوع من الحرقان في منطقة المرئ، وينصح بالآتي لتجنب حرقان المرئ:

الابتعاد عن تناول الأكلات المتبلة والدهنية.

عدم ارتداء ملابس ضيقة.

تناول الأعشاب بعد الأكل حتي تقلل الأحساس من الحرقان.

الإمساك

تشعرين أحيانا أثناء الحمل بإمساك شديد وذلك بسبب تغيير الهرمونات في هذه الفترة، وارتفاع نسبة الحديد نظرا للإكثار من تناول الفيتامينات، لذا عليكِ:

الإكثار من تناول الفواكة والخضروات.

مزاولة الرياضة الخفيفة.

شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل.

اعراض الحمل

الشعور بالإرهاق والتعب

طفلك يكبر بداخلك لذا فأنه يضغط علي كل عضلة من عضلات جسمك الأمر الذي يشعرك بالتعب والإرهاق الشديد:

أن تمارسي الرياضة التي تمنحك الطاقة.

أن تنامي لفترات قصيرة في فترة النهار.

حاولي الحصول علي نسب كافية من الحديد.

اتبعي نظام غذائي متوازن مع أضافة 300 سعر حراري يوميًا.



الشعور بالصداع

قد يحدث وتشعرين بالصداع خلال فترة الحمل، وقد أرجع الخبراء ذلك إلي تغير الهرمونات واختلاف نسبة السكر في الدم، لذا ينصحون بـ:

تناول أكثر من وجبة خلال اليوم وذلك من خلال تناول كميات قليلة أكثر من مرة في اليوم.

الحصول علي قسط كافي من الراحة.

عمل مساج لمنطقة الرقبة والكتف.





البواسير

قد تعانين من هذه المشكلة خلال الثلث اﻷخير من فترة الحمل وبعد الولادة الطبيعية، وذلك بسبب ضغط الجنين علي منطقة الحوض، لذا ننصح الحوامل:

الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات والألياف والفاصوليا الخضراء، ولتخفيف من حدة الألم اجلسي في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة لعدة مرات يوميا.